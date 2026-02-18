UP Politics: मोहन भागवत के बयान का राजभर ने किया समर्थन, इस्लाम को लेकर कही बड़ी बात

UP Politics: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के सरसंघचालक मोहन भागवत ने मंगलवार को लखनऊ में एक कार्यक्रम में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत में रहने वाले सभी मुस्लिम भी हिंदू हैं। उनका मतलब था कि वे इस देश की मिट्टी से जुड़े हैं और अरब देशों से नहीं आए हैं। भागवत ने जोर दिया कि घर वापसी का काम तेज होना चाहिए। यानी जो लोग हिंदू धर्म में वापस लौटना चाहें, उनका स्वागत करना चाहिए और उनकी देखभाल भी करनी चाहिए। आगे उन्होंने बढ़ती घुसपैठ पर भी चिंता जताई। भागवत ने कहा कि घुसपैठियों को ढूंढना, हटाना और बाहर भेजना जरूरी है। उन्हें देश में रोजगार नहीं देना चाहिए। उनका कहना था कि ऐसे लोग देश की सुरक्षा और संसाधनों के लिए खतरा बन सकते हैं।