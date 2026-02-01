UP में प्रशासनिक फेरबदल: 6 पीसीएस अफसर ट्रांसफर, मैनपुरी से अयोध्या तक नई तैनाती

PCS Transfer: उत्तर प्रदेश शासन ने प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से छह पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। जारी आदेश के अनुसार विभिन्न जिलों में एडीएम न्यायिक, एसडीएम, नगर मजिस्ट्रेट और विकास प्राधिकरण के सचिव स्तर पर नई तैनातियां की गई हैं। इस फेरबदल को प्रशासनिक सक्रियता और कार्यकुशलता बढ़ाने के कदम के रूप में देखा जा रहा है। शासन द्वारा जारी सूची के मुताबिक अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नई जिम्मेदारियां संभालने के निर्देश दिए गए हैं।

