CM Yogi vs Akhilesh Yadav: श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर आगे आएं अखिलेश, 2027 में फिर बनेगी डबल इंजन सरकार: योगी

CM Yogi Urges Akhilesh to Support Shri Krishna Janmabhoomi: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को श्रीकृष्ण जन्मभूमि के समर्थन में आगे आने की सलाह देते हुए 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की और बड़ी जीत का दावा किया। एक निजी समाचार चैनल के कॉन्क्लेव में बोलते हुए उन्होंने कहा कि 2022 से अधिक सीटों के साथ भाजपा-नीत “डबल इंजन” सरकार दोबारा सत्ता में आएगी।