कैसे IAS, IPS बनेंगे प्राइमरी के पढ़े बच्चे, जब टीचर कभी कुत्ते गिन रहे तो कभी SIR का काम रहे?

इसी दौरान सपा विधायक ने शिक्षा मंत्री से पूछा कि प्राइमरी स्कूल के बच्चे कैसे पढ़ेंगे? आगे चलकर वह IAS, IPS कैसे बन पाएंगे। जब उन्हें बुनियादी शिक्षा ही नहीं दी जा रही है। उनके शिक्षकों को कभी SIR में लगा दिया जाता है तो कभी किसी अन्य काम में। कुछ बचा था तो अब उनसे कुत्ते भी गिनवाए जा रहे हैं। इससे शिक्षा का स्तर लगातार गिर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि इसी वजह से प्राइवेट स्कूल फल-फूल रहे हैं और अपनी मनमानी कर रहे हैं।