Gold-Silver Rate Today: यूपी में धड़ाम से गिरा सोना, चांदी की भी धीमी हुई रफ्तार, यहां जानें रेट

सोना-चांदी। फाइल फोटो- पत्रिका
Gold-Silver Price Today: उत्तर प्रदेश में आज सोने-चांदी के भाव में गिरावट देखी गई है। 18 फरवरी 2026 को बाजार में कीमतें कम हुई हैं, जो निवेशकों और खरीदारों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। आइए विस्तार से जानते हैं।
आज उत्तर प्रदेश में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,56,720 रुपये प्रति 10 ग्राम है। कल यानी 16 फरवरी 2026 को यह 1,58,030 रुपये प्रति 10 ग्राम थी। यानी एक दिन में 1,310 रुपये की कमी आई है। यह गिरावट वैश्विक बाजार और घरेलू कारकों से प्रभावित है। लोग सोने की खरीदारी में सतर्क हैं, क्योंकि हाल के दिनों में उतार-चढ़ाव जारी है।
चांदी में भी बड़ी गिरावट दर्ज हुई है। आज चांदी का भाव 2,80,900 रुपये प्रति किलोग्राम है। एक दिन पहले 17 फरवरी 2026 को यह 2,88,900 रुपये प्रति किलोग्राम थी। मतलब 8,000 रुपये प्रति किलोग्राम कम हो गई है। चांदी के दाम में यह कमी पिछले कई दिनों से देखने को मिल रही है।
उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में सोने-चांदी के भाव लगभग समान रहते हैं, लेकिन थोड़े अंतर हो सकते हैं। यहां प्रमुख शहरों के आज के अनुमानित रेट दिए गए हैं। '24 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम और चांदी प्रति किलोग्राम में :-
लखनऊ: सोना - लगभग 1,56,580 से 1,56,720 रुपये प्रति 10 ग्राम। चांदी - लगभग 2,80,000 से 2,81,000 रुपये प्रति किलोग्राम।
अयोध्या: सोना - करीब 1,55,900 से 1,56,700 रुपये प्रति 10 ग्राम। चांदी - लगभग 2,80,000 रुपये के आसपास।
कानपुर: सोना - लगभग 1,56,720 रुपये प्रति 10 ग्राम (राज्य औसत के करीब)। चांदी - 2,80,000 से 2,82,000 रुपये प्रति किलोग्राम।
झांसी: सोना - करीब 1,56,000 से 1,56,720 रुपये प्रति 10 ग्राम। चांदी - लगभग 2,80,000 रुपये प्रति किलोग्राम।
गोरखपुर: सोना - लगभग 1,55,000 से 1,56,500 रुपये प्रति 10 ग्राम। चांदी - 2,79,000 से 2,81,000 रुपये प्रति किलोग्राम।
हाल के दिनों में सोना और चांदी दोनों में गिरावट आई है। वैश्विक स्तर पर डॉलर मजबूत होने और आर्थिक स्थितियों से प्रभाव पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में शादी-विवाह का सीजन होने के बावजूद लोग कीमतों के और गिरने का इंतजार कर रहे हैं। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं, तो आज के कम रेट फायदेमंद हो सकते हैं, लेकिन बाजार की नजर रखें।
