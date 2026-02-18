Gold-Silver Rate Today: यूपी में धड़ाम से गिरा सोना, चांदी की भी धीमी हुई रफ्तार, यहां जानें रेट

लखनऊ: सोना - लगभग 1,56,580 से 1,56,720 रुपये प्रति 10 ग्राम। चांदी - लगभग 2,80,000 से 2,81,000 रुपये प्रति किलोग्राम।

अयोध्या: सोना - करीब 1,55,900 से 1,56,700 रुपये प्रति 10 ग्राम। चांदी - लगभग 2,80,000 रुपये के आसपास।

कानपुर: सोना - लगभग 1,56,720 रुपये प्रति 10 ग्राम (राज्य औसत के करीब)। चांदी - 2,80,000 से 2,82,000 रुपये प्रति किलोग्राम।

झांसी: सोना - करीब 1,56,000 से 1,56,720 रुपये प्रति 10 ग्राम। चांदी - लगभग 2,80,000 रुपये प्रति किलोग्राम।

गोरखपुर: सोना - लगभग 1,55,000 से 1,56,500 रुपये प्रति 10 ग्राम। चांदी - 2,79,000 से 2,81,000 रुपये प्रति किलोग्राम।