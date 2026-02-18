मौजूदा जिलाध्यक्षों में से करीब 75 प्रतिशत को बदल सकती है कांग्रेस! चुनाव चुनौती से पहले संगठन संकट में

हालांकि, इन चुनावी झटकों के बाद भी संगठन को सशक्त करने की दिशा में कोई ठोस और प्रभावी काम होता नजर नहीं आया, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा के सहयोग से कांग्रेस ने जिस तरह एक सीट से बढ़कर 6 लोकसभा सीटों तक का सफर तय किया, उसने पार्टी कार्यकर्ताओं के हौसले को नया संबल दिया। इसी बदले हुए माहौल को आगामी 2027 के चुनाव में भुनाने के इरादे से संगठन सृजन के केंद्रीय अभियान के तहत यूपी में भी नए सिरे से संगठनात्मक कवायद शुरू की गई। पार्टी की ओर से दावा किया गया कि जिलों से लेकर बूथ अध्यक्ष तक की नियुक्तियां एक-एक कार्यकर्ता को परखने के बाद की गई हैं, ताकि संगठन को मजबूत और प्रभावी बनाया जा सके।