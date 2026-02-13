ASP अनुज चौधरी ने दिखाई ‘दरियादिली’! राजपाल यादव की मदद के लिए जानिए कितनी रकम भेजी

बता दें कि बड़े सितारों की अनदेखी के बीच रील से ज्यादा रीयल हीरो की तौर पर पहचान बनाने वाले सोनू सूद भी राजपाल यादव की मदद के लिए आगे आए। उन्होंने कॉमेडियन और एक्टर राजपाल यादव को अपनी आने वाली फिल्म में काम करने का मौका दिया है। सोनू ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि राजपाल यादव एक टैलेंटेड एक्टर हैं, जिन्होंने इंडस्ट्री को कई यादगार किरदार दिए हैं, लेकिन जिंदगी कभी-कभी नाइंसाफी कर जाती है, ना कि टैलेंट की कमी से, बल्कि समय की मार से। सिर्फ सोनू सूद ही नहीं बल्कि लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने भी राजपाल की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है।