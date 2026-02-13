13 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

फिरोजाबाद

ASP अनुज चौधरी ने दिखाई ‘दरियादिली’! राजपाल यादव की मदद के लिए जानिए कितनी रकम भेजी

ASP Anuj Chaudhary Helped Rajpal Yadav: सोनू सूद के बाद ASP अनुज चौधरी ने राजपाल यादव की मदद के लिए हाथ बढ़ाया। जानिए उन्होंने कितनी रकम देकर मदद की है?

2 min read
Google source verification

फिरोजाबाद

image

Harshul Mehra

Feb 13, 2026

asp anuj chaudhary helped rajpal yadav after sonu sood find out how much he sent mony firozabad

ASP अनुज चौधरी ने भेजी राजपाल यादव को आर्थिक मदद। फोटो सोर्स- पत्रिका न्यूज

ASP Anuj Chaudhary Helped Rajpal Yadav: ASP अनुज चौधरी अक्सर मीडिया में बने रहते हैं। अब उन्होंने अभिनेता राजपाल यादव की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। तिहाड़ जेल में बंद अभिनेता राजपाल यादव के लिए ASP ग्रामीण अनुज चौधरी ने मदद भेजी है।

Firozabad News: ASP ग्रामीण अनुज चौधरी ने की राजपाल यादव की मदद

ASP ग्रामीण अनुज चौधरी ने अपने वेतन से 51 हजार रुपये की मदद भेजी है। इसकी जानकारी ASP अनुज चौधरी ने गुरुवार रात खुद सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर दी।

Firozabad News in Hindi: राजपाल यादव पर 9 करोड़ रुपये की देनदारी बकाया

बता दें कि अभिनेता राजपाल यादव चेक बाउंस के एक मामले में इन दिनों ने तिहाड़ जेल में है। उन पर 9 करोड़ रुपये की देनदारी बकाया है। इसी वजह से उन्हें सरेंडर करना पड़ा। हालांकि राजपाल यादव की मदद के लिए बॉलीवुड की कई हस्तियां आगे आई हैं।

Uttar Pradesh News: क्या बोले ASP अनुज चौधरी?

ASP अनुज चौधरी ने गुरुवार रात 10.15 बजे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक अकाउंट पर अपना वीडियो शेयर करते हुए कहा, '' करोड़ों लोगों को अपने अभिनय से हंसाने वाले अभिनेता की मदद के लिए सबको आगे आना चाहिए। वह निजी तौर पर धार्मिक व्यक्ति और अच्छे अभिनेता हैं। वह उनसे व्यक्तिगत रूप से प्रभावित हैं।''

UP News In Hindi: सोनू सूद ने की राजपाल यादव की मदद

बता दें कि बड़े सितारों की अनदेखी के बीच रील से ज्यादा रीयल हीरो की तौर पर पहचान बनाने वाले सोनू सूद भी राजपाल यादव की मदद के लिए आगे आए। उन्होंने कॉमेडियन और एक्टर राजपाल यादव को अपनी आने वाली फिल्म में काम करने का मौका दिया है। सोनू ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि राजपाल यादव एक टैलेंटेड एक्टर हैं, जिन्होंने इंडस्ट्री को कई यादगार किरदार दिए हैं, लेकिन जिंदगी कभी-कभी नाइंसाफी कर जाती है, ना कि टैलेंट की कमी से, बल्कि समय की मार से। सिर्फ सोनू सूद ही नहीं बल्कि लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने भी राजपाल की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है।

ये भी पढ़ें

समाजवादी पार्टी के विधायक का OBC प्रमाण पत्र निरस्त, आदेश के बाद क्या बोले MLA
मुरादाबाद
samajwadi party mla faheem irfan obc certificate cancelled what did MLA say after order bilari moradabd

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

13 Feb 2026 10:29 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Firozabad / ASP अनुज चौधरी ने दिखाई ‘दरियादिली’! राजपाल यादव की मदद के लिए जानिए कितनी रकम भेजी

बड़ी खबरें

View All

फिरोजाबाद

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

दिल्ली से गोरखपुर जा रही डबल डेकर लग्जरी बस अनियंत्रित होकर पलटी, एक मासूम की मौत, 12 घायल

आगरा लखनऊ एक्सप्रेस-वे दुर्घटना, फोटो सोर्स- पत्रिका
फिरोजाबाद

47 करोड़ लागत से देश का पहला ग्लास म्यूज़ियम, कांच उद्योग इतिहास और तकनीक का संगम

चूड़ियों की नगरी बनेगी विश्व पर्यटन मानचित्र पर खास- फिरोजाबाद में देश का पहला भव्य ग्लास म्यूज़ियम लगभग तैयार (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
फिरोजाबाद

मौत के आ‌खिरी 30 सेकंड, प्लीज पापा छोड़ दो…जान बचाने के लिए पूरे घर में भागता रहा बेटा, पिता ने काट डाला

firozabad father kills 12 year old son
फिरोजाबाद

‘मुझे छोड़ दो साहब…’ रिश्वत लेते पकड़े गए JE, जमीन पर बैठकर गिड़गिड़ाया, घसीटकर ले गई टीम

गिरफ्तार कर ले जाती टीम फोटो सोर्स वायरल वीडियो स्क्रीनशॉट
फिरोजाबाद

डाकघर में करोड़ों की सेंध! पाढ़म उप डाकघर से 1.11 करोड़ गायब, निलंबित उप डाकपाल गिरफ्तार

यूपी के एक और पोस्ट ऑफिस में करोड़ों का गबन (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
फिरोजाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.