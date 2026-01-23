‘मुझे छोड़ दो साहब…’ रिश्वत लेते पकड़े गए JE, जमीन पर बैठकर गिड़गिड़ाया, घसीटकर ले गई टीम

गिरफ्तार कर ले जाती टीम फोटो सोर्स वायरल वीडियो स्क्रीनशॉट
फिरोजाबाद में बिजली विभाग से जुड़ा रिश्वतखोरी का एक गंभीर मामला सामने आया है। एंटी करप्शन टीम ने 40 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए विभाग के एक जूनियर इंजीनियर और एक संविदा कर्मी को रंगे हाथों पकड़ लिया। गिरफ्तारी के दौरान का वीडियो भी सामने आया है।
उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एंटी करप्शन आगरा की टीम ने बड़ी सफलता हासिल की है। शिकोहाबाद थाना क्षेत्र के भूढ़ा भरतरा गांव स्थित माता मंदिर तिराहे से बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर राजेश कुमार और संविदा पर कार्यरत लाइनमैन जयप्रकाश को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। जानकारी के मुताबिक, दोनों आरोपियों ने नौशहरा के रहने वाले नीरज कुमार से 40 हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी। पीड़ित ने इस मामले की शिकायत एंटी करप्शन विभाग से की थी। शिकायत की जांच के बाद टीम ने योजना बनाकर बुधवार को आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ लिया।
गिरफ्तारी के समय जूनियर इंजीनियर राजेश कुमार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही टीम उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है। वह गिड़गिड़ाने लगता है। जमीन पर बैठकर खुद को बचाने की कोशिश करता है। यहां तक कि वह जमीन पकड़ लेता है। लेकिन टीम के सदस्य उसे घसीटते हुए सरकारी बोलेरो गाड़ी तक ले जाते हैं। फिर वाहन में बैठाकर रवाना होते हैं।
एंटी करप्शन आगरा के इंस्पेक्टर संजय यादव के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। गिरफ्तारी के बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया देर रात तक चलती रही। एंटी करप्शन टीम के अनुसार, दोनों को गुरुवार को एंटी करप्शन कोर्ट, आगरा में पेश किया जाएगा। इस कार्रवाई के बाद बिजली विभाग में हड़कंप मच गया है। मामले को लेकर विभागीय स्तर पर भी चर्चा तेज हो गई है।
बड़ी खबरेंView All
फिरोजाबाद
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग