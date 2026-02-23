लाइट बंद होने के बावजूद दौड़ा करंट: फिरोजाबाद में लाइनमैन की मौत, मैनपुरी में जूनियर इंजीनियर का शव मिलने से हड़कंप

फिरोजाबाद के एका थाना क्षेत्र के विरामपुर गांव में उड़ेसर फीडर पर तैनात 27 वर्षीय लाइनमैन सौरभ पोल पर मरम्मत कार्य करने गया था। बताया जा रहा है कि उसने काम शुरू करने से पहले शटडाउन लिया था। इसके बावजूद अचानक लाइन में करंट आ गया। करंट लगने से वह संतुलन खो बैठा और ऊंचाई से नीचे गिर पड़ा। गंभीर हालत में उसे एटा जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। परिजनों का आरोप है कि यह हादसा विभागीय लापरवाही की वजह से हुआ।