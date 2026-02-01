रूह कंपा देने वाली वारदात: पिता ने 12 साल के बेटे को हंसिया से काट डाला, बक्से में छिपाई खून से सनी लाश

पिता ने 12 साल के बेटे को हंसिया से काट डाला | Image Video Grab
Father kills 12 year old son Firozabad: उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले से सोमवार को एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जिसने पूरे इलाके को सन्न कर दिया। मक्खनपुर थाना क्षेत्र के जिजौली मोहल्ले में एक पिता ने कथित तौर पर अपने ही 12 वर्षीय बेटे मयंक राजपूत की बेरहमी से हत्या कर दी।
मासूम का शव घर के स्टोर रूम में रखे एक बक्से के भीतर बंद मिला, जिस पर ताला लगा हुआ था। घटना की जानकारी मिलते ही मोहल्ले में अफरा-तफरी मच गई और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुट गए।
मयंक की मां उर्मिला देवी, जो एक निजी विद्यालय में शिक्षिका हैं, जब दोपहर करीब तीन बजे घर लौटीं तो उन्होंने जो देखा, उससे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सीढ़ियों से लेकर कमरों और रसोई तक फर्श और दीवारों पर खून फैला हुआ था। घर में चारों ओर संघर्ष के निशान दिखाई दे रहे थे। उर्मिला ने अपने बेटे को आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। आशंका गहराते ही उन्होंने पड़ोसियों और पुलिस को सूचना दी।
सूचना पर पहुंची पुलिस ने घर की गहन तलाशी शुरू की। करीब डेढ़ घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद स्टोर रूम में रखे एक बड़े बक्से पर पुलिस की नजर पड़ी, जिस पर ताला लगा हुआ था। जब बक्सा खोला गया, तो अंदर मयंक का खून से लथपथ शव मिला। यह दृश्य देखकर मौके पर मौजूद हर व्यक्ति स्तब्ध रह गया। पुलिस के अनुसार, आरोपी ने साक्ष्य छिपाने के इरादे से फर्श साफ करने और बक्से को पानी से धोने की कोशिश भी की थी, ताकि खून के निशान मिटाए जा सकें।
पुलिस जांच में सामने आया है कि परिवार के भीतर लंबे समय से संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था। आरोप है कि इसी तनाव ने इस खौफनाक वारदात का रूप ले लिया। उर्मिला देवी का कहना है कि उनके पति राजेश कुमार राजपूत का व्यवहार पिछले कुछ समय से आक्रामक हो गया था और घर का माहौल लगातार बिगड़ता जा रहा था। पुलिस को शक है कि यह हत्या पहले से ही योजनाबद्ध तरीके से की गई।
जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी ने मौका देखकर इस घटना को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि राजेश कुमार राजपूत अपनी 16 वर्षीय बेटी महिमा के ट्यूशन जाने का इंतजार कर रहा था, ताकि घर में केवल मयंक ही मौजूद रहे। बेटी के जाते ही उसने मासूम बेटे पर हंसिये से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद शव को बक्से में बंद कर आरोपी फरार हो गया।
एसएसपी सौरभ दीक्षित ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कई पुलिस टीमें गठित कर दी गई हैं। बच्चे के मामा की तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया जारी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, ताकि मौत के कारणों की विस्तृत पुष्टि की जा सके। पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है और आरोपी के संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है।
घटना के बाद जिजौली मोहल्ले में मातम पसरा हुआ है। पड़ोसी और रिश्तेदार इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहे कि एक पिता अपने ही बेटे के साथ ऐसी हैवानियत कर सकता है। लोग आरोपी की जल्द गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह घटना समाज के लिए एक गंभीर चेतावनी है, जहां पारिवारिक विवादों का समाधान हिंसा में बदलता जा रहा है।
पुलिस की ओर से आश्वासन दिया गया है कि आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कानून के मुताबिक कड़ी सजा दिलाई जाएगी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह मामला बेहद संवेदनशील है और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाएगी। जांच पूरी होने के बाद अदालत में ठोस साक्ष्यों के साथ चार्जशीट दाखिल की जाएगी, ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके।
फिरोजाबाद
उत्तर प्रदेश
