रूह कंपा देने वाली वारदात: पिता ने 12 साल के बेटे को हंसिया से काट डाला, बक्से में छिपाई खून से सनी लाश

सूचना पर पहुंची पुलिस ने घर की गहन तलाशी शुरू की। करीब डेढ़ घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद स्टोर रूम में रखे एक बड़े बक्से पर पुलिस की नजर पड़ी, जिस पर ताला लगा हुआ था। जब बक्सा खोला गया, तो अंदर मयंक का खून से लथपथ शव मिला। यह दृश्य देखकर मौके पर मौजूद हर व्यक्ति स्तब्ध रह गया। पुलिस के अनुसार, आरोपी ने साक्ष्य छिपाने के इरादे से फर्श साफ करने और बक्से को पानी से धोने की कोशिश भी की थी, ताकि खून के निशान मिटाए जा सकें।