अब ASP अनुज चौधरी को छू भी नहीं पाएगी गोली! पैरा कमांडो से मिला खास गिफ्ट

ASP Anuj Chaudhary Latest News: अब ASP अनुज चौधरी को गोली छू भी नहीं पाएगी। जानिए, पैरा कमांडो ने उन्हें क्या खास गिफ्ट दिया है।

फिरोजाबाद

image

Harshul Mehra

Jan 12, 2026

asp anuj chaudhary gifted special body protector by para commando firozabad

ASP अनुज चौधरी को मिला खास गिफ्ट। फोटो सोर्स- पत्रिका न्यूज

ASP Anuj Chaudhary Latest News: चर्चित पुलिस अधिकारी और फिरोजाबाद के ASP ग्रामीण अनुज चौधरी (Anuj Chaudhary) को अब विशेष सुरक्षा मिल गई है। भारतीय सेना के एक पैरा कमांडो ने उन्हें एक अत्याधुनिक बॉडी प्रोटेक्टर (Body Protector) गिफ्ट किया है, जो उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। खास बात यह है कि इस बॉडी प्रोटेक्टर को पैरा कमांडो ने स्वयं ASP अनुज चौधरी को पहनाया।

Firozabad: पैरा कमांडो ने ASP अनुज चौधरी को दिया बॉडी प्रोटेक्टर

दरअसल, अक्टूबर 2025 में हुए एक एनकाउंटर के दौरान अनुज चौधरी को गोली लग गई थी। गनीमत रही कि उन्हें गंभीर चोट नहीं आई और उनकी जान बच गई। इसी घटना को ध्यान में रखते हुए सेना के जवान ने उनकी सुरक्षा के लिए यह खास तोहफा दिया है।

ASP अनुज चौधरी को छू भी नहीं पाएगी गोली

अब यह बॉडी प्रोटेक्टर ASP अनुज चौधरी को ड्यूटी के दौरान अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करेगा। ऐसे में सवाल उठता है कि यह बॉडी प्रोटेक्टर क्या होता है और यह किस तरह से काम करता है। आगे जानेंगे इस आधुनिक सुरक्षा उपकरण से जुड़ी पूरी जानकारी।

बॉडी प्रोटेक्टर क्या होता है?

भारतीय सेना के पैरा कमांडो राम सिंह राजावत ने ASP अनुज चौधरी को बॉडी प्रोटेक्टर गिफ्ट किया है। यह एक तरह की उन्नत बुलेटप्रूफ जैकेट है, जिसे भेद पाना बेहद कठिन माना जाता है। आम बुलेटप्रूफ जैकेट की तुलना में यह बॉडी प्रोटेक्टर थोड़ा भारी और अधिक मोटा होता है।

बॉडी प्रोटेक्टर की विशेषताएं

यह सुरक्षा उपकरण एक मजबूत कवच की तरह काम करता है, जो ना सिर्फ गोलियों से बल्कि ग्रेनेड के टुकड़ों, पत्थरों और अन्य हथियारों से भी सुरक्षा प्रदान करता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यदि इस पर गोली लगती है तो जवान को अंदरूनी चोट की आशंका काफी कम हो जाती है। वहीं, सामान्य बुलेटप्रूफ जैकेट गोली को तो रोक लेती है, लेकिन कई बार उसके झटके से शरीर के अंदर गंभीर चोट लगने का खतरा बना रहता है। इसी उन्नत सुरक्षा क्षमता के चलते इस बॉडी प्रोटेक्टर को जवानों और अधिकारियों के लिए बेहद भरोसेमंद माना जाता है।

भारतीय सेना के जवानों के लिए तैयार किया जाता है खास बॉडी प्रोटेक्टर

अनुज चौधरी को दिया गया बॉडी प्रोटेक्टर खास तौर पर भारतीय सेना के जवानों के लिए तैयार किया जाता है। इस बॉडी प्रोटेक्टर में आगे की तरफ 3 से 4 मैगजीन रखने की व्यवस्था होती है। इसके अलावा साइड में भी विशेष पॉकेट बने होते हैं, जिनमें पिस्टल या अन्य हथियार आसानी से रखे जा सकते हैं।

Published on:

12 Jan 2026 09:51 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Firozabad / अब ASP अनुज चौधरी को छू भी नहीं पाएगी गोली! पैरा कमांडो से मिला खास गिफ्ट

