अब ASP अनुज चौधरी को छू भी नहीं पाएगी गोली! पैरा कमांडो से मिला खास गिफ्ट

यह सुरक्षा उपकरण एक मजबूत कवच की तरह काम करता है, जो ना सिर्फ गोलियों से बल्कि ग्रेनेड के टुकड़ों, पत्थरों और अन्य हथियारों से भी सुरक्षा प्रदान करता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यदि इस पर गोली लगती है तो जवान को अंदरूनी चोट की आशंका काफी कम हो जाती है। वहीं, सामान्य बुलेटप्रूफ जैकेट गोली को तो रोक लेती है, लेकिन कई बार उसके झटके से शरीर के अंदर गंभीर चोट लगने का खतरा बना रहता है। इसी उन्नत सुरक्षा क्षमता के चलते इस बॉडी प्रोटेक्टर को जवानों और अधिकारियों के लिए बेहद भरोसेमंद माना जाता है।