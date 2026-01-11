UP: मकर संक्रांति के बाद होगा BJP का मंत्रिमंडल विस्तार? नई टीम को होगा गठन: मार्च का महीना क्यों खास

प्रदेश BJP अध्यक्ष पंकज चौधरी आम बजट की तैयारियों में व्यस्त रहने के बावजूद अवध और कानपुर-बुंदेलखंड क्षेत्रों का दौरा कर वहां बैठकें करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद अब तक वह इन दोनों क्षेत्रों का दौरा नहीं कर पाए हैं। इसी क्रम में राज्य मंत्रिमंडल के विस्तार की प्रक्रिया भी आगे बढ़ेगी और प्रदेश BJP अध्यक्ष अपनी नई टीम का गठन करेंगे। इस दौरान पार्टी संगठन में कई नए चेहरों को शामिल किए जाने की संभावना है, जिन्हें प्रदेश स्तर पर जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है।