UP: मकर संक्रांति के बाद होगा BJP का मंत्रिमंडल विस्तार? नई टीम को होगा गठन: मार्च का महीना क्यों खास

UP: भाजपा मंत्रिमंडल विस्तार और नई टीम के गठन को लेकर बड़ी खबर आई सामने। फोटो सोर्स- पत्रिका न्यूज
UP BJP Cabinet Expansion Update: मकर संक्रांति (Makar Sankranti 2026) के बाद राज्य मंत्रिमंडल के साथ-साथ BJP के प्रदेश संगठन में भी बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। नगरीय निकायों और राज्य सरकार के अधीन विभिन्न निगमों, आयोगों और बोर्डों में BJP नेताओं और कार्यकर्ताओं के समायोजन की प्रक्रिया तेज की जाएगी।
इसके साथ ही मंत्रिमंडल विस्तार और प्रदेश BJP की नई टीम का गठन 15 जनवरी से 28 फरवरी के बीच पूरा किए जाने की तैयारी है।
पार्टी सूत्रों के मुताबिक, 1 मार्च से प्रदेश भाजपा संगठन और राज्य सरकार पूरी तरह चुनावी मोड में आ जाएंगे। आने वाले समय में प्रस्तावित त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, विधान परिषद की शिक्षक एवं स्नातक कोटे की 11 सीटों के चुनाव, साथ ही साल 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए पार्टी लगातार कार्यक्रमों और गतिविधियों को अंजाम देगी। 1 मार्च से प्रदेश BJP की नई टीम इन तीनों चुनावों की रणनीति और तैयारियों में सक्रिय रूप से जुट जाएगी।
मकर संक्रांति के बाद सबसे पहले राज्य के विभिन्न निगमों, आयोगों और बोर्डों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के रिक्त पदों पर BJP नेताओं और कार्यकर्ताओं के समायोजन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके तहत प्राथमिकता के आधार पर नगर निकायों में पार्षदों और सभासदों के मनोनयन की तैयारी है। इस चरण में प्रदेश भर से लगभग 2805 BJP नेता और कार्यकर्ता नगर निकायों के माध्यम से समायोजित किए जाएंगे।
प्रदेश BJP अध्यक्ष पंकज चौधरी आम बजट की तैयारियों में व्यस्त रहने के बावजूद अवध और कानपुर-बुंदेलखंड क्षेत्रों का दौरा कर वहां बैठकें करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद अब तक वह इन दोनों क्षेत्रों का दौरा नहीं कर पाए हैं। इसी क्रम में राज्य मंत्रिमंडल के विस्तार की प्रक्रिया भी आगे बढ़ेगी और प्रदेश BJP अध्यक्ष अपनी नई टीम का गठन करेंगे। इस दौरान पार्टी संगठन में कई नए चेहरों को शामिल किए जाने की संभावना है, जिन्हें प्रदेश स्तर पर जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है।
