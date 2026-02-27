Indian Railway Holi Special Train: होली पर रेलवे का बड़ा तोहफा, प्रयागराज से अयोध्या चलेगी स्पेशल ट्रेन सेवा

रेलवे अधिकारियों के अनुसार यह विशेष ट्रेन 1 मार्च से 10 मार्च तक प्रयागराज रामबाग स्टेशन से प्रतिदिन संचालित की जाएगी। वहीं वापसी दिशा में यह ट्रेन 2 मार्च से 11 मार्च तक अयोध्या कैंट स्टेशन से यात्रियों को लेकर चलेगी। रेलवे प्रशासन का कहना है कि होली के दौरान बड़ी संख्या में लोग अपने घर लौटते हैं, जबकि धार्मिक स्थलों पर दर्शन के लिए भी यात्रियों की भीड़ बढ़ जाती है। प्रयागराज और अयोध्या दोनों ही धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण शहर हैं, इसलिए इस रूट पर विशेष ट्रेन की मांग लंबे समय से की जा रही थी।