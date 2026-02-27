Indian Railway Holi Special Train: होली पर रेलवे का बड़ा तोहफा, प्रयागराज से अयोध्या चलेगी स्पेशल ट्रेन सेवा

होली स्पेशल ट्रेन: प्रयागराज-अयोध्या रूट पर रेलवे का बड़ा ऐलान, यात्रियों को राहत (फोटो सोर्स : Railway WhatsApp News Group)
Indian Railways Announces Prayagraj-Ayodhya Holi Special Train: होली के त्योहार को देखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे ने यात्रियों की बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने और सुरक्षित एवं सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए बड़ी पहल की है। रेलवे प्रशासन ने प्रयागराज रामबाग और अयोध्या कैंट के बीच विशेष होली स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। यह ट्रेन सीमित अवधि के लिए संचालित होगी और पूर्वांचल व अवध क्षेत्र के हजारों यात्रियों को सीधा लाभ देगी।
त्योहारी सीजन में ट्रेनों में भारी भीड़, लंबी वेटिंग लिस्ट और टिकटों की कमी को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने यह निर्णय लिया है। हर साल होली के दौरान उत्तर प्रदेश के प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक शहरों में यात्रियों की संख्या कई गुना बढ़ जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने अतिरिक्त कोच और विशेष ट्रेन संचालन का निर्णय लिया है।
रेलवे अधिकारियों के अनुसार यह विशेष ट्रेन 1 मार्च से 10 मार्च तक प्रयागराज रामबाग स्टेशन से प्रतिदिन संचालित की जाएगी। वहीं वापसी दिशा में यह ट्रेन 2 मार्च से 11 मार्च तक अयोध्या कैंट स्टेशन से यात्रियों को लेकर चलेगी। रेलवे प्रशासन का कहना है कि होली के दौरान बड़ी संख्या में लोग अपने घर लौटते हैं, जबकि धार्मिक स्थलों पर दर्शन के लिए भी यात्रियों की भीड़ बढ़ जाती है। प्रयागराज और अयोध्या दोनों ही धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण शहर हैं, इसलिए इस रूट पर विशेष ट्रेन की मांग लंबे समय से की जा रही थी।
यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस स्पेशल ट्रेन का ठहराव कई प्रमुख स्टेशनों पर रखा गया है, जिनमें शामिल हैं.
इन स्टेशनों पर ठहराव से पूर्वांचल, अवध और आसपास के जिलों के यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि ठहराव का चयन यात्रियों की मांग और यात्रा घनत्व को देखते हुए किया गया है।
रेलवे द्वारा जारी जानकारी के अनुसार इस होली स्पेशल ट्रेन में कुल 15 कोच लगाए जाएंगे। इनमें यात्रियों की अलग-अलग श्रेणियों को ध्यान में रखते हुए व्यवस्था की गई है। एसी कोच,स्लीपर कोच,जनरल कोच इससे लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों के साथ-साथ सामान्य वर्ग के यात्रियों को भी राहत मिलेगी। त्योहारों में अक्सर जनरल डिब्बों में अत्यधिक भीड़ हो जाती है, इसलिए अतिरिक्त कोच जोड़कर भीड़ नियंत्रण की कोशिश की गई है।
होली भारत के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में होली के दौरान लाखों लोग अपने पैतृक घरों की ओर यात्रा करते हैं। सरकारी कर्मचारी, छात्र, कामकाजी लोग और व्यापारियों की आवाजाही अचानक बढ़ जाती है।
इस बार भी नियमित ट्रेनों में टिकटों की भारी मांग देखी जा रही थी। कई ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट सैकड़ों तक पहुंच गई थी। यात्रियों की समस्याओं को देखते हुए रेलवे ने अतिरिक्त ट्रेन चलाने का फैसला लिया। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि इस स्पेशल ट्रेन से यात्रियों को कन्फर्म टिकट मिलने की संभावना बढ़ेगी और यात्रा सुरक्षित तथा आरामदायक बनेगी।
अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर के निर्माण के बाद यात्रियों और श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। होली के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए अयोध्या पहुंचते हैं। दूसरी ओर प्रयागराज धार्मिक, शैक्षिक और प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण शहर है। ऐसे में दोनों शहरों के बीच सीधी स्पेशल ट्रेन चलने से तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों को विशेष सुविधा मिलेगी।
रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा से पहले टिकट की पुष्टि अवश्य करें और प्लेटफॉर्म पर समय से पहुंचें।
स्पेशल ट्रेन के टिकट रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट, मोबाइल ऐप और आरक्षण काउंटर से उपलब्ध होंगे। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अधिकृत प्लेटफॉर्म से ही टिकट बुक करें और दलालों से बचें। रेलवे ने यह भी स्पष्ट किया है कि जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त कोच बढ़ाने या अन्य रूटों पर भी स्पेशल ट्रेन चलाने पर विचार किया जा सकता है।
त्योहार के दौरान यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए रेलवे सुरक्षा बल (RPF) और जीआरपी को अलर्ट पर रखा गया है। स्टेशन परिसरों और ट्रेनों में निगरानी बढ़ाई जाएगी। सीसीटीवी मॉनिटरिंग, महिला सुरक्षा व्यवस्था और संदिग्ध गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए विशेष टीमें भी तैनात रहेंगी।
रेलवे अधिकारियों के अनुसार,होली के दौरान यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए विशेष ट्रेन चलाई जा रही है। उद्देश्य है कि यात्रियों को सुरक्षित, आरामदायक और समयबद्ध यात्रा सुविधा उपलब्ध कराई जा सके।
स्पेशल ट्रेन संचालन से केवल यात्रियों को ही नहीं बल्कि स्थानीय व्यापार, होटल उद्योग और पर्यटन क्षेत्र को भी लाभ मिलने की उम्मीद है। त्योहार के दौरान यात्रियों की आवाजाही बढ़ने से बाजारों में रौनक बढ़ेगी।
रेलवे की यह घोषणा होली से पहले यात्रियों के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है। हर साल टिकट संकट और भीड़ की समस्या से जूझने वाले यात्रियों के लिए यह कदम बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।
बड़ी खबरेंView All
लखनऊ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग