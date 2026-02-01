अखिलेश यादव का भाजपा और केंद्र सरकार पर निशाना; बोले, राजनीतिक विवादों को अंतरराष्ट्रीय मंच पर उठाना ठीक नहीं

UP News: उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि देश के अंदरूनी राजनीतिक विवादों को अंतरराष्ट्रीय मंच पर उठाना ठीक नहीं है। उनका कहना है कि इससे देश और प्रदेश दोनों की छवि प्रभावित होती है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक मतभेद लोकतंत्र का हिस्सा हैं, लेकिन इन्हें दुनिया के सामने ले जाना उचित नहीं है।