अखिलेश यादव का भाजपा और केंद्र सरकार पर निशाना; बोले, राजनीतिक विवादों को अंतरराष्ट्रीय मंच पर उठाना ठीक नहीं

फोटो- अखिलेश यादव
UP News: उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि देश के अंदरूनी राजनीतिक विवादों को अंतरराष्ट्रीय मंच पर उठाना ठीक नहीं है। उनका कहना है कि इससे देश और प्रदेश दोनों की छवि प्रभावित होती है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक मतभेद लोकतंत्र का हिस्सा हैं, लेकिन इन्हें दुनिया के सामने ले जाना उचित नहीं है।
सपा प्रमुख ने अपने हालिया बयान में पीडीए दिवस को समाज के लिए नई उम्मीद बताया। उन्होंने कहा कि पीड़ित, दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों में इस फैसले को लेकर खुशी है। उनके अनुसार, जो लोग अब तक अपनी बात खुलकर नहीं रख पा रहे थे, वे भी अब अपनी आवाज उठाने के लिए आगे आ रहे हैं।
अखिलेश यादव ने देश में बुलेट ट्रेन परियोजना की धीमी गति पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा, “भारत में बुलेट ट्रेन की रफ्तार कछुए जैसी है, जबकि हमें आधुनिक परिवहन व्यवस्था की आवश्यकता है।” उन्होंने केंद्र सरकार से इस दिशा में गंभीरता से काम करने की मांग की।
अखिलेश यादव ने कहा कि जो लोग अलग राजनीतिक रास्ता चुनते हैं, वे साथ नहीं चल सकते। उन्होंने स्पष्ट किया कि समाजवादी पार्टी समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की दिशा में काम कर रही है और आगे भी यही प्रयास जारी रहेगा।
