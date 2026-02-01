डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को ब्रिटेन ने नहीं दिया वीजा, जापान से जाना था इंग्लैंड

केशव प्रसाद मौर्य के जर्मनी दौरे में सेमीकंडक्टर, रक्षा, उद्योग और कौशल विकास पर केंद्रित अहम बैठकें हुईं। जर्मनी की प्रमुख सेमीकंडक्टर कंपनियों से उत्तर प्रदेश को ‘सेमीकंडक्टर हब’ बनाने के लिए तकनीकी सहयोग मांगा गया, वहीं यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत ड्रोन और उन्नत रक्षा उपकरण निर्माण में निवेश का न्योता दिया गया। IHK Frankfurt am Main के साथ औद्योगिक पार्क और लॉजिस्टिक्स हब विकसित करने पर चर्चा हुई, साथ ही जर्मन ‘डुअल वोकेशनल ट्रेनिंग’ मॉडल को यूपी के तकनीकी संस्थानों में लागू कर युवाओं को वैश्विक स्तर का प्रशिक्षण देने पर भी विचार-विमर्श किया गया।