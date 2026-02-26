26 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

लखनऊ

लखनऊ कोर्ट में हड़कंप: अवैध हथियार के साथ दो संदिग्ध गिरफ्तार, वजीरगंज पुलिस की बड़ी कार्रवाई

लखनऊ के कोर्ट परिसर में वजीरगंज पुलिस ने दो संदिग्ध व्यक्तियों को अवैध असलहे के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस पूछताछ जारी है, समय रहते कार्रवाई से संभावित बड़ी घटना टलने की आशंका जताई जा रही।

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Feb 26, 2026

वजीरगंज पुलिस की सतर्कता से बड़ी घटना टली, दोनों आरोपियों से गहन पूछताछ जारी (Source: Police Media Cell)

वजीरगंज पुलिस की सतर्कता से बड़ी घटना टली, दोनों आरोपियों से गहन पूछताछ जारी (Source: Police Media Cell)

लखनऊ के कोर्ट परिसर में उस समय हड़कंप मच गया जब वजीरगंज पुलिस ने दो संदिग्ध व्यक्तियों को अवैध असलहे के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की सक्रियता और समय रहते की गई कार्रवाई से संभावित बड़ी घटना टल गई। गिरफ्तार दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पुलिस उनसे गहन पूछताछ कर रही है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, वजीरगंज थाना क्षेत्र में स्थित कोर्ट परिसर के आसपास पुलिस नियमित रूप से सुरक्षा जांच अभियान चला रही थी। इसी दौरान पुलिस टीम की नजर दो संदिग्ध युवकों पर पड़ी, जिनकी गतिविधियां संदिग्ध प्रतीत हो रही थीं। पुलिसकर्मियों ने जब दोनों को रोककर पूछताछ करने का प्रयास किया तो वे घबराए हुए नजर आए, जिससे पुलिस का शक और गहरा हो गया।

तलाशी में मिला अवैध असलहा

पुलिस द्वारा की गई तलाशी के दौरान दोनों व्यक्तियों के पास से अवैध असलहा बरामद हुआ। असलहा मिलने के बाद मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने तत्काल दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया। गिरफ्तारी की सूचना मिलते ही क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, कोर्ट परिसर जैसे संवेदनशील स्थान पर अवैध हथियार के साथ संदिग्ध व्यक्तियों का पकड़ा जाना गंभीर मामला माना जा रहा है। फिलहाल पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि दोनों आरोपी किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे थे या किसी अन्य मकसद से वहां पहुंचे थे।

कोर्ट परिसर में बढ़ाई गई सुरक्षा

घटना के बाद कोर्ट परिसर में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। आने-जाने वाले लोगों की सघन जांच की जा रही है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि न्यायालय परिसर की सुरक्षा को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाएगी। वजीरगंज पुलिस का कहना है कि हाल के दिनों में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए संवेदनशील स्थानों पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत यह सफलता हाथ लगी है।

पूछताछ में जुटी पुलिस

गिरफ्तार किए गए दोनों संदिग्धों से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। उनके आपराधिक इतिहास, संपर्कों और लखनऊ आने के उद्देश्य की जांच की जा रही है। पुलिस यह भी पता लगा रही है कि असलहा कहां से लाया गया और इसके पीछे किसी गिरोह या संगठित नेटवर्क की भूमिका तो नहीं है। सूत्रों के मुताबिक, पुलिस आरोपियों के मोबाइल फोन और अन्य दस्तावेजों की भी जांच कर रही है, जिससे उनके नेटवर्क और गतिविधियों का खुलासा हो सके। आवश्यक होने पर अन्य जिलों की पुलिस से भी संपर्क किया जा सकता है।

संभावित बड़ी घटना टलने की आशंका

पुलिस अधिकारियों का मानना है कि समय रहते कार्रवाई नहीं होती तो कोई अप्रिय घटना घट सकती थी। कोर्ट परिसर में रोजाना बड़ी संख्या में वकील, वादकारी और आम नागरिक मौजूद रहते हैं, ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था बेहद अहम मानी जाती है। स्थानीय लोगों और अधिवक्ताओं ने भी पुलिस की सतर्कता की सराहना की है। उनका कहना है कि न्यायालय परिसर में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रहना बेहद जरूरी है, ताकि आम लोगों में विश्वास बना रहे।

आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज

वजीरगंज पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ अवैध असलहा रखने के आरोप में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि आरोपी पहले किसी आपराधिक गतिविधि में शामिल रहे हैं या नहीं। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जांच पूरी होने के बाद आरोपियों को अदालत में पेश किया जाएगा और आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस अलर्ट

राजधानी में बढ़ती सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए पुलिस लगातार सतर्क नजर आ रही है। प्रमुख सार्वजनिक स्थलों, न्यायालयों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में चेकिंग अभियान तेज कर दिए गए हैं। अधिकारियों ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे।

