लखनऊ कोर्ट में हड़कंप: अवैध हथियार के साथ दो संदिग्ध गिरफ्तार, वजीरगंज पुलिस की बड़ी कार्रवाई

गिरफ्तार किए गए दोनों संदिग्धों से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। उनके आपराधिक इतिहास, संपर्कों और लखनऊ आने के उद्देश्य की जांच की जा रही है। पुलिस यह भी पता लगा रही है कि असलहा कहां से लाया गया और इसके पीछे किसी गिरोह या संगठित नेटवर्क की भूमिका तो नहीं है। सूत्रों के मुताबिक, पुलिस आरोपियों के मोबाइल फोन और अन्य दस्तावेजों की भी जांच कर रही है, जिससे उनके नेटवर्क और गतिविधियों का खुलासा हो सके। आवश्यक होने पर अन्य जिलों की पुलिस से भी संपर्क किया जा सकता है।