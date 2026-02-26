UP Politics: पंकज चौधरी से मिलने उमड़ी भीड़, भाजपा संगठन बदलाव की चर्चा तेज

UP Politics Update: उत्तर प्रदेश भाजपा में संगठनात्मक बदलाव की आहट तेज होते ही राजधानी लखनऊ राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन गई है। नई प्रदेश कार्यकारिणी के गठन को लेकर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं में उत्साह साफ दिखाई दे रहा है। बुधवार को केंद्रीय राज्य मंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेता पंकज चौधरी से मिलने बड़ी संख्या में कार्यकर्ता लखनऊ पहुंचे। संगठन में जिम्मेदारी मिलने की उम्मीद के साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और कई नेताओं ने अपना बायोडेटा भी सौंपा।