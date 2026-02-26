क्या ‘दलित-ब्राह्मण’ के सहारे मायावती लड़ेंगी यूपी विधानसभा चुनाव का रण? 2027 के लिए 2007 वाला प्लान!

UP Politics, UP Assembly Election 2027: बहुजन समाज पार्टी ने 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अभी से अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। पार्टी सुप्रीमो मायावती 2007 के चुनाव वाले सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूले को दोहराने की योजना बना रही हैं। 2007 में मायावती ने दलित वोटों के साथ ब्राह्मण वोटरों को जोड़कर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। उस समय इस गठजोड़ ने विपक्ष को पूरी तरह हरा दिया था। अब मायावती पिछले तीन महीनों से सभी बैठकों में यही बात दोहरा रही हैं कि ब्राह्मण-दलित गठजोड़ के साथ बसपा 2027 में जाएगी और पूर्ण बहुमत से सत्ता में वापसी करेगी। पार्टी का मुख्य नारा 'सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय' रहेगा।