26 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

BSP विधायक उमाशंकर सिंह के घर IT की रेड खत्म, 10 घंटे तक चली कार्रवाई, जानें क्या हुआ खुलासा?

Umashankar Singh News: रसड़ा से बसपा विधायक उमाशंकर सिंह के खिलाफ आयकर विभाग ने लखनऊ, बलिया और अन्य जिलों में व्यापक छापेमारी की।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Anuj Singh

Feb 26, 2026

BSP के इकलौते विधायक के घर क्या मिला?

BSP के इकलौते विधायक के घर क्या मिला? Source- X

BSP MLA Umashankar Singh House IT Raid: उत्तर प्रदेश के एकलौते बसपा विधायक उमाशंकर सिंह के लखनऊ आवास और दफ्तर पर आयकर विभाग की छापेमारी अब खत्म हो गई है। यह कार्रवाई लगभग 10 घंटे तक चली। सूत्रों के अनुसार, विभाग ने तीन करोड़ रुपये से ज्यादा नकदी जब्त की है। साथ ही उमाशंकर सिंह की कंपनी से जुड़े कई महत्वपूर्ण कागजात, बैंक दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर भी सीज किए गए हैं। ये सामान आगे जांच के लिए दिल्ली या संबंधित आयकर कार्यालय में भेजे जाएंगे। हालांकि, आयकर विभाग की ओर से अभी कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।

कई जगहों पर चली रेड

छापेमारी सिर्फ लखनऊ तक सीमित नहीं थी। बलिया जिले के रसड़ा में उनके पैतृक घर और अन्य ठिकानों पर भी आयकर टीम ने छापा मारा। कुछ रिपोर्टों में बताया गया है कि सोनभद्र, वाराणसी और अन्य जगहों पर भी उनके सहयोगियों के ठिकानों पर कार्रवाई हुई। कुल मिलाकर 30 से ज्यादा ठिकानों पर रेड चली। आयकर विभाग के 50 से अधिक अधिकारी पुलिस की मौजूदगी में पहुंचे थे। टीम ने सुबह करीब 7 बजे से काम शुरू किया और पूरे दिन दस्तावेजों की जांच की।

उमाशंकर सिंह कौन हैं?

उमाशंकर सिंह बलिया जिले की रसड़ा विधानसभा सीट से बसपा के विधायक हैं। वे लगातार तीसरी बार विधायक चुने गए हैं। 2022 के चुनाव में वे बसपा के इकलौते विधायक हैं जो जीते। वे एक बड़े कारोबारी भी हैं और पहले निर्माण व्यवसाय से जुड़े थे। उनकी कंपनी से जुड़े कई दस्तावेज जांच में लिए गए हैं। वे मायावती के काफी करीबी माने जाते हैं।

कैंसर से जूझ रहे हैं उमाशंकर

उमाशंकर सिंह पिछले कुछ सालों से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से लड़ रहे हैं। उनकी हालत काफी नाजुक है और वे लखनऊ के गोमतीनगर स्थित घर पर आइसोलेशन में इलाज करा रहे हैं। इस वजह से वे विधानसभा सत्र में भी हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं। कई नेता और मंत्री ने छापेमारी के समय उनकी बीमारी को देखते हुए कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। योगी सरकार के एक मंत्री ने इसे लेकर भावुक पोस्ट भी की है।

ये भी पढ़ें

एक कचौड़ी, एक समोसा…ढोंगी जी पर नहीं भरोसा! अखिलेश यादव ने साधा BJP पर निशाना, शेयर किया नया गाना
लखनऊ
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

26 Feb 2026 08:58 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / BSP विधायक उमाशंकर सिंह के घर IT की रेड खत्म, 10 घंटे तक चली कार्रवाई, जानें क्या हुआ खुलासा?

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Lucknow में बना देश का अनोखा हेरिटेज म्यूजियम, बिना पिलर की इमारत और अवध संस्कृति का भव्य अनुभव

लखनऊ में खुलने जा रहा हेरिटेज एंड आर्ट म्यूजियम, अवध संस्कृति का आधुनिक अनुभव मिलेगा (फोटो सोर्स : Lucknow Heritage WhatsApp News Group)
लखनऊ

बच्चों ने पढ़े श्लोक, किसी ने किया दंडवत प्रणाम…. जापान में योगी आदित्यनाथ के साथ दिखी भारतीय संस्कृति की झलक

जापान में दिखा भारतीय संस्कारों का रंग
लखनऊ

होली से पहले सोना-चांदी में जबरदस्त उछाल, खरीदारी को लेकर बाजारों में बढ़ी हलचल

सर्राफा बाजार गरम, लखनऊ समेत यूपी में सोना-चांदी के दाम तेज (फोटो सोर्स : सर्राफा बाजार WhatsApp News Group)
लखनऊ

एक कचौड़ी, एक समोसा…ढोंगी जी पर नहीं भरोसा! अखिलेश यादव ने साधा BJP पर निशाना, शेयर किया नया गाना

लखनऊ

CM Yogi Gift: होली से पहले यूपी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, 28 फरवरी को मिलेगी सैलरी-पेंशन

लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.