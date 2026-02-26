BSP विधायक उमाशंकर सिंह के घर IT की रेड खत्म, 10 घंटे तक चली कार्रवाई, जानें क्या हुआ खुलासा?

BSP MLA Umashankar Singh House IT Raid: उत्तर प्रदेश के एकलौते बसपा विधायक उमाशंकर सिंह के लखनऊ आवास और दफ्तर पर आयकर विभाग की छापेमारी अब खत्म हो गई है। यह कार्रवाई लगभग 10 घंटे तक चली। सूत्रों के अनुसार, विभाग ने तीन करोड़ रुपये से ज्यादा नकदी जब्त की है। साथ ही उमाशंकर सिंह की कंपनी से जुड़े कई महत्वपूर्ण कागजात, बैंक दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर भी सीज किए गए हैं। ये सामान आगे जांच के लिए दिल्ली या संबंधित आयकर कार्यालय में भेजे जाएंगे। हालांकि, आयकर विभाग की ओर से अभी कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।