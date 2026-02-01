CM Yogi Gift: होली से पहले यूपी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, 28 फरवरी को मिलेगी सैलरी-पेंशन

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने होली से पहले राज्य के लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने आदेश जारी कर कहा है कि फरवरी 2026 का वेतन और पेंशन 28 फरवरी 2026 को ही जारी कर दिया जाएगा। आमतौर पर यह भुगतान मार्च के पहले सप्ताह में होता है, लेकिन होली की छुट्टियों को देखते हुए इस बार इसे पहले ही जारी करने का फैसला लिया गया है।