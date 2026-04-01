लखनऊ में लगी भीषण आग, 50 से अधिक झुग्गी-झोपड़ियां जलकर राख, दूर से दिखाई दे रहीं लपटें

लखनऊ : विकास नगर इलाके में बुधवार शाम भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैल रही है कि 50 से अधिक झुग्गी-झोपड़ियां अभी तक जलकर राख हो चुकी हैं। सिलेंडरों में लगातार ब्लास्ट हो रहे हैं और ऊंची-ऊंची लपटें आसमान को छू रही हैं। आग की ये लपटें करीब 10 किलोमीटर दूर से भी साफ दिखाई दे रही हैं।