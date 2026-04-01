लखनऊ में लगी भीषण आग, 50 से अधिक झुग्गी-झोपड़ियां जलकर राख, दूर से दिखाई दे रहीं लपटें

लखनऊ में लगी भीषण, PC- X
लखनऊ : विकास नगर इलाके में बुधवार शाम भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैल रही है कि 50 से अधिक झुग्गी-झोपड़ियां अभी तक जलकर राख हो चुकी हैं। सिलेंडरों में लगातार ब्लास्ट हो रहे हैं और ऊंची-ऊंची लपटें आसमान को छू रही हैं। आग की ये लपटें करीब 10 किलोमीटर दूर से भी साफ दिखाई दे रही हैं।
आग लगते ही पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई है। झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले लोग दौड़कर मौके पर पहुंच रहे हैं, लेकिन उनका सारा सामान आग की चपेट में आकर जल रहा है। चारों तरफ रोने-चिल्लाने और हाहाकार का माहौल है।
वाहन चालक अपनी गाड़ियां बचाने के लिए तेजी से भाग रहे हैं। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं और आग बुझाने की कड़ी मशक्कत कर रही हैं। बार-बार हो रहे सिलेंडर ब्लास्ट के कारण दमकलकर्मियों का काम और भी मुश्किल हो गया है।
यह आग विकास नगर की घनी झुग्गी बस्ती में लगी है, जहां ज्यादातर गरीब परिवार रहते हैं। फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन आर्थिक नुकसान बहुत बड़ा हो रहा है। पुलिस और प्रशासन की टीमें भी मौके पर पहुंच गई हैं और राहत कार्य में लगी हुई हैं।
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