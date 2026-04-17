ओपी राजभर बोले- सपा करा रही पंचायत चुनाव में देरी, हाईकोर्ट में मुकदमा दायर किया

राजभर ने 15 अप्रैल को बलिया के बेल्थरारोड (टंगुनिया) में पूर्व सांसद स्व. हरिनारायण राजभर की श्रद्धांजलि सभा के दौरान मीडिया से बातचीत में यह बयान दिया। उन्होंने कहा, 'चुनाव समय पर कराने की पूरी इच्छा है। मतपत्र पहले ही छप चुके हैं, लेकिन उच्च न्यायालय में लंबित याचिका के कारण प्रक्रिया अटकी हुई है। मामला न्यायाधीन है, कोर्ट का आदेश आने के बाद आगे बढ़ेगा।' राजभर ने आगे आरोप लगाया कि 'सपा के लोग हाईकोर्ट गए हैं' और अखिलेश यादव के इशारे पर एक मुस्लिम व्यक्ति ने याचिका दायर की है।