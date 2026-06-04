Lucknow Businessman Murder Case Update: ओपी राजभर का बड़ा बयान, बोले- अखिलेश का करीबी है हत्यारा

मंत्री ओपी राजभर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने पुरानी कहावत का जिक्र करते हुए लिखा कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे।

राजभर ने आगे कहा कि बीते 27 तारीख से अखिलेश यादव लगातार सरकार को घेर रहे थे और ट्वीट कर रहे थे कि लखनऊ में इतनी बड़ी वारदात हो गई लेकिन पुलिस हत्यारों को पकड़ नहीं पा रही है। अब जब पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए आरोपी को दबोच लिया है, तो उसका संबंध समाजवादी पार्टी से निकला है। ऐसे में विपक्ष का दोहरा चेहरा जनता के सामने आ गया है।