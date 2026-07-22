लोकसभा में भड़के अखिलेश यादव, अध्यक्ष ओम बिरला से पूछा- समझौता कर लिया आपने क्या?

Akhilesh Yadav Parliament Protest: नीट पेपर लीक मामले को लेकर संसद में सियासी घमासान तेज हो गया है। मानसून सत्र के दौरान विपक्ष ने छात्रों के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग उठाई। इस दौरान समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने साफ कहा कि छात्रों के भविष्य से जुड़े मामले में सिर्फ बहस नहीं, बल्कि जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। सरकार पहले ही गड़बड़ी स्वीकार कर चुकी है, इसलिए शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग जायज है। जब अखिलेश यादव से सदन में उनकी नाराजगी को लेकर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि अपनी बात कहने के लिए गुस्सा होना चाहिए।

