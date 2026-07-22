Akhilesh Yadav Parliament Speech: युवाओं की आवाज क्यों दबाई जा रही है? संसद में अखिलेश यादव NEET से लेकर राम मंदिर के मुद्दे पर सरकार को घेरा

अखिलेश यादव ने 20 जुलाई को जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन का हवाला देते हुए कहा कि छात्रों और युवाओं पर हुई पुलिस कार्रवाई चिंता का विषय है। उन्होंने आरोप लगाया कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने वालों के साथ सख्ती नहीं होनी चाहिए। इस दौरान उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पर भी नाराजगी जताई और कहा कि 'क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? सदन में युवाओं से जुड़े मुद्दों पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि छात्रों की समस्याओं को सदन में पर्याप्त जगह क्यों नहीं मिल रही है।