दिल्ली छात्र प्रदर्शन पर CM योगी का पहला बयान: ‘युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले सलाखों के पीछे होंगे’

CM Yogi Adityanath: देश की राजधानी दिल्ली में छात्रों के बड़े प्रदर्शन के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहली बार अपनी प्रतिक्रिया दी है। सीएम योगी ने साफ कहा कि जो लोग युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं, उन्हें जेल की सलाखों के पीछे ही जगह मिलेगी। श्रावस्ती में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि उनकी सरकार ने अब तक यूपी में 9 लाख युवाओं को बिना किसी सिफारिश और रिश्वत के सरकारी नौकरियां दी हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग जानबूझकर युवाओं को गुमराह कर रहे हैं और उन्हें सड़कों पर उतार रहे हैं।