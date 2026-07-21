बहराइच से गरजे CM योगी: ‘2017 से पहले बबुआ-चच्चू की सरकार में विकास सोता था, अब बदल रही तस्वीर

CM Yogi Adityanath Bahraich Visit: बहराइच पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 352 करोड़ रुपये से अधिक की 70 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सपा की पूर्ववर्ती सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 2017 से पहले प्रदेश में 'बबुआ और चच्चू' की सरकार चलती थी। उन्होंने कहा कि उस समय बबुआ दोपहर में उठते थे। चच्चू से पूछकर काम करते थे। शाम होते-होते महफिल सज जाती थी। जहां योजनाओं का बंटाधार हो जाता था। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 के बाद प्रदेश की कार्यसंस्कृति और विकास की दिशा बदली है।