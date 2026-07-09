Dudhwa Tourist Train: अब वीकेंड पर एसी चेयर कार से करें दुधवा की सैर, 270 रुपये में जंगल सफारी जैसा सफर

रेलवे के अनुसार, गाड़ी संख्या 52260 शनिवार और रविवार को सुबह 6:05 बजे मैलानी जंक्शन से रवाना होगी। यह ट्रेन भीराखेरी, पलिया कलां, दुधवा, बेलरायां, तिकुनिया, खैरतिया बांध रोड (हाल्ट) और मंझरा पुरब स्टेशनों पर रुकते हुए सुबह 10:30 बजे बिछिया पहुंचेगी। वापसी में गाड़ी संख्या 52259 बिछिया स्टेशन से सुबह 11:45 बजे प्रस्थान करेगी। यह ट्रेन उन्हीं प्रमुख स्टेशनों पर ठहरते हुए शाम 4:10 बजे मैलानी जंक्शन पहुंचेगी। इस समय-सारिणी से पर्यटक एक ही दिन में यात्रा का आनंद लेकर वापस लौट सकेंगे।