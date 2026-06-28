Bahraich: 50 हजार का इनामी बदमाश पुलिस मुठभेड़ में घायल, एक रात में दूसरी बड़ी कार्रवाई से अपराधियों में हड़कंप

बहराइच जिले में पुलिस और बदमाशों के बीच देर रात हुई मुठभेड़ में 50 हजार रुपये का इनामी अपराधी मुल्क राज घायल हो गया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी। जिसके बाद उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिले में कुछ घंटों के भीतर यह दूसरी बड़ी मुठभेड़ मानी जा रही है। जानकारी के अनुसार, स्वाट टीम और कैसरगंज पुलिस की संयुक्त टीम देर रात क्षेत्र में गश्त कर रही थी। इसी दौरान रुकनापुर तिराहे के पास पुलिस को एक संदिग्ध बाइक सवार दिखाई दिया। पुलिस ने उसे रोकने का प्रयास किया। लेकिन उसने रुकने के बजाय पुलिस टीम पर गोली चला दी। अचानक हुई फायरिंग से मौके पर अफरा-तफरी मच गई। हालांकि पुलिसकर्मी सुरक्षित रहे।