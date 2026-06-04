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बहराइच की धरती पर महका कश्मीर का सेब, यूट्यूब से सीखा की खेती का तरीका, जानिए ताज मोहम्मद के सफलता की कहानी

Bahraich Apple Farming: बहराइच के जरवल के रहने वाले किसान ताज मोहम्मद और उनके बेटे रिजवान ने यूट्यूब से जानकारी लेकर दो बीघा में सेब का बाग लगाया। आज करीब 200 पौधे फल दे रहे हैं। उनकी यह सफलता किसानों के लिए प्रेरणा बन गई है। अब वे कीवी और ड्रैगन फ्रूट की खेती की तैयारी कर रहे हैं। आइये जानते हैं इनके सफलता की पूरी कहानी।

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बहराइच

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Mahendra Tiwari

Jun 04, 2026

किसान ताज मोहम्मद फोटो सोर्स पत्रिका

किसान ताज मोहम्मद फोटो सोर्स पत्रिका

उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में एक किसान परिवार ने सेब की खेती कर सबको चौंका दिया है। जरवल कस्बे के रहने वाले ताज मोहम्मद और उनके बेटे रिजवान ने यूट्यूब से जानकारी लेकर दो बीघा जमीन में सेब का बाग लगाया। आज उनका बाग फलों से लदा है। दूर-दूर से किसान इसे देखने पहुंच रहे हैं। उनकी सफलता अब प्रदेश के किसानों के लिए प्रेरणा बन रही है।

बहराइच जिले के जरवल कस्बे में रहने वाले किसान ताज मोहम्मद और उनके बेटे रिजवान ने यह साबित कर दिया है कि मेहनत और सही जानकारी के दम पर प्रदेश में भी सेब की सफल खेती की जा सकती है। जिस फसल को आमतौर पर जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से जोड़ा जाता है। वही सेब अब बहराइच की धरती पर भी लहलहा रहा है। रिजवान बताते हैं कि वह पारंपरिक खेती से हटकर कुछ नया करना चाहते थे। इसी दौरान उन्होंने यूट्यूब पर सेब की खेती से जुड़ा एक वीडियो देखा। वीडियो से प्रेरित होकर उन्होंने जम्मू-कश्मीर के किसानों से संपर्क किया। और उनसे खेती की बारीकियां सीखीं। किसानों ने उन्हें पौधे उपलब्ध कराने के साथ-साथ उनकी देखभाल के तरीके भी बताए।

270 से लेकर 11 सौ रुपये तक मंगाए पौध

वर्ष 2023 में रिजवान ने जम्मू-कश्मीर से 160 सेब के पौधे ऑनलाइन मंगवाए। एक पौधे की कीमत करीब 271 रुपये पड़ी। इन पौधों को दो बीघा खेत में लगाया गया। लेकिन शुरुआत में जानकारी की कमी के कारण करीब 30 पौधे सूख गए। इसके बाद उन्होंने 130 और पौधे मंगवाए। बेहतर गुणवत्ता वाले इन पौधों की कीमत करीब 1100 रुपये प्रति पौधा पड़ी। इनमें से भी कुछ पौधे सूख गए। वर्तमान समय में दो बीघा खेत में करीब 200 पौध फल देने लगे हैं।

पौध लगाने के 14 महीने बाद आने लगे फल

ताज मोहम्मद बताते हैं कि पौधे लगाने के करीब 14 महीने बाद फल आने शुरू हो गए। पहले साल एक पौधे से 5 से 7 किलो तक फल मिले। दूसरे साल उत्पादन बढ़कर 30 से 40 किलो प्रति पौधा हो गया। उनका कहना है कि अच्छी देखभाल होने पर एक पौधा दो क्विंटल तक फल दे सकता है।

सेब के बाद अब ड्रैगन फ्रूट और कीबी की खेती करने की कर रहे तैयारी

खेती की बेहतर जानकारी के लिए रिजवान ने शिमला की कृषि वैज्ञानिक डॉ. जीतू चौहान की ऑनलाइन क्लास भी जॉइन की। हर रविवार होने वाली इन कक्षाओं में रोग नियंत्रण, दवा छिड़काव और उत्पादन बढ़ाने की तकनीकें सिखाई जाती थीं। इससे उन्हें खेती में काफी मदद मिली। सेब की खेती में सफलता मिलने के बाद अब ताज मोहम्मद और रिजवान कीवी और ड्रैगन फ्रूट की खेती की तैयारी कर रहे हैं। उनका मानना है कि किसान यदि नई फसलों और आधुनिक तकनीकों को अपनाएं तो खेती को लाभदायक व्यवसाय बनाया जा सकता है।

दो बीघा में अगले साल 120 कुंतल तक उत्पादन होने का अनुमान

रिजवान का अनुमान है कि अगले वर्ष एक पौधे से 60 से 80 किलो तक उत्पादन मिल सकता है। दो बीघा में लगे करीब 200 पौधों से औसत उत्पादन 120 क्विंटल तक होने की उम्मीद है। उनका कहना है कि यदि बाजार भाव अच्छा रहा तो बाग से ही पूरी फसल आसानी से बिक जाएगी।

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Published on:

04 Jun 2026 01:48 pm

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