बहराइच की धरती पर महका कश्मीर का सेब, यूट्यूब से सीखा की खेती का तरीका, जानिए ताज मोहम्मद के सफलता की कहानी

बहराइच जिले के जरवल कस्बे में रहने वाले किसान ताज मोहम्मद और उनके बेटे रिजवान ने यह साबित कर दिया है कि मेहनत और सही जानकारी के दम पर प्रदेश में भी सेब की सफल खेती की जा सकती है। जिस फसल को आमतौर पर जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से जोड़ा जाता है। वही सेब अब बहराइच की धरती पर भी लहलहा रहा है। रिजवान बताते हैं कि वह पारंपरिक खेती से हटकर कुछ नया करना चाहते थे। इसी दौरान उन्होंने यूट्यूब पर सेब की खेती से जुड़ा एक वीडियो देखा। वीडियो से प्रेरित होकर उन्होंने जम्मू-कश्मीर के किसानों से संपर्क किया। और उनसे खेती की बारीकियां सीखीं। किसानों ने उन्हें पौधे उपलब्ध कराने के साथ-साथ उनकी देखभाल के तरीके भी बताए।