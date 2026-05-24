यूपी में छिपे पांच ऐसे वाटरफॉल, मानसून आते ही उमड़ पड़ती पर्यटकों की भीड़, घूमने का प्लान तो बिल्कुल मिस न करें

बारिश का मौसम शुरू होते ही उत्तर प्रदेश के कई वाटरफॉल पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा मिर्जापुर जिले में स्थित विंध्यम फॉल की होती है। जिसे स्थानीय लोग विंडम फॉल के नाम से जानते हैं। प्रयागराज-वाराणसी मार्ग पर स्थित यह झरना बरसात में बेहद मनमोहक दिखाई देता है। हालांकि यहां की चट्टानें काफी फिसलन भरी होती हैं। इसलिए पानी के बेहद करीब जाने से बचना चाहिए। दूर से इसका नजारा कैमरे में कैद करना किसी खूबसूरत फिल्मी दृश्य जैसा लगता है।