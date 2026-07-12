Gonda Crime News: ‘लाल खून का काला धंधा’, गोंडा में अवैध रूप से खराब ब्लड बेंचने वाले गैंग का पर्दाफाश, 8 शातिर गिरफ्तार

गोंडा पुलिस ने जिले में अवैध रूप से ब्लड की खरीद-फरोख्त करने वाले एक बड़े गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल के निर्देश पर कोतवाली नगर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल, मामले की शुरुआत परसा के रहने वाले वली मोहम्मद की शिकायत से हुई। वली मोहम्मद ने पुलिस को बताया कि उनकी पत्नी के इलाज के दौरान डॉक्टरों ने ब्लड की जरूरत बताई थी। अस्पताल के बाहर ऋषिकेश अवस्थी नामक व्यक्ति ने 12,500 रुपये लेकर ब्लड उपलब्ध कराया। पीड़ित ने 10 हजार रुपये ऑनलाइन और 2,500 रुपये नकद दिए, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद रक्त को संदिग्ध और अनुपयुक्त बताते हुए चढ़ाने से इनकार कर दिया।