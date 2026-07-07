Gonda News: साथियों ने शराब पिलाई, फिर जमकर की पिटाई, मरा समझ कर तालाब के किनारे फेंका, इलाज के दौरान मौत

घटना के बाद परिवार ने चार लोगों को नामजद करते हुए। पुलिस को तहरीर दी है। सभी आरोपी सुखदेव पुरवा गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उपलब्ध साक्ष्यों और परिजनों की शिकायत के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है।