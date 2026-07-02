Gonda Accident: गोंडा में सरिया लदा ट्रक पलटा दो सगे भाइयों समेत तीन मजदूरों की मौत, परिजनों में मचा कोहराम

गोंडा जिले के देहात कोतवाली क्षेत्र में गुरुवार सुबह हुए एक भीषण सड़क हादसे ने तीन परिवारों की खुशियां छीन लीं। गोंडा-बेलसर मार्ग पर माधवपुर गांव के पास लोहे की सरिया लेकर जा रहा एक ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे पलट गया। ट्रक में सरिया के साथ कई मजदूर भी सवार थे। जो वीरसिंहपुर में टेढ़ी नदी पर बन रहे पुल के निर्माण कार्य के लिए जा रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सुबह करीब 9:30 बजे बारिश के कारण सड़क फिसलन भरी थी। इसी दौरान ट्रक चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका। ट्रक पहले सड़क की पटरी पर गया और फिर संतुलन बिगड़ने से पलट गया। हादसा इतना गंभीर था कि ट्रक में बैठे तीन मजदूर उसकी चपेट में आ गए।