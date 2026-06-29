UP Rains: मानसून की दस्तक गोंडा में शुरू हुई तेज बारिश, 29, 30, 1, इन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी

UP Rains: उत्तर प्रदेश में मानसून की बारिश का दौर शुरू हो गया है। गोंडा, बहराइच समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश हो रही है। बारिश के बावजूद लोगों को अभी उमस और चिपचिपी गर्मी से पूरी राहत नहीं मिली है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में बारिश की गतिविधियां और तेज होंगी। विभाग ने पूर्वी यूपी के अधिकांश जिलों में अगले तीन दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई है। इसके साथ ही कई इलाकों में तेज हवा, गरज-चमक और वज्रपात भी हो सकता है। सोमवार को प्रदेश के 66 जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। लोगों से खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने की अपील की गई है। खासकर खुले मैदान, पेड़ों और बिजली के खंभों के पास खड़े होने से बचने की सलाह दी गई है।