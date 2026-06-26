‘खुल्लम-खुल्ला गोली मारेंगे बृजभूषण सिंह को’, फेसबुक पोस्ट में खुलेआम गोली मारने की चेतावनी

गोंडा जिले के कैसरगंज से पूर्व सांसद रहे बृजभूषण शरण सिंह को फेसबुक पर धमकी दिए जाने का मामला सामने आया है। गुरुवार शाम सोशल मीडिया पर की गई एक पोस्ट में उनके खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए जान से मारने की बात कही गई। पोस्ट सामने आने के बाद समर्थकों और स्थानीय लोगों में चर्चा का माहौल बन गया। जानकारी के मुताबिक, पंडित शंकर दत्त शुक्ला नाम के एक फेसबुक यूजर ने अपने अकाउंट से पोस्ट साझा की। पोस्ट में उसने दावा किया कि वह जो कहता है। उसे पूरा करता है। इसके साथ ही उसने बृजभूषण शरण सिंह को निशाना बनाते हुए गंभीर धमकी भरे शब्दों का इस्तेमाल किया। इसको लेकर लोग सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर खुलेआम धमकी देना कानून व्यवस्था के लिए गंभीर विषय है।