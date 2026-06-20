डेढ़ साल पहले हुई थी शादी, फिर शुरू हुई बुलेट की मांग, बहू की मौत के बाद पति समेत 3 गिरफ्तार

परिजनों का आरोप है कि विवाह के बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग बुलेट मोटरसाइकिल की मांग कर रहे थे। मांग पूरी न होने पर वंदना को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था। आरोप है कि 18 जून 2026 को ससुराल पक्ष द्वारा मारपीट किए जाने के बाद वंदना की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने परिजनों की शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान जुटाए गए साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर पुलिस ने शनिवार को मामले में नामजद तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

गिरफ्तार आरोपियों में पति विसमभर उर्फ लालमन यादव, मोहन यादव और अशोक यादव शामिल हैं। तीनों आरोपी भीखी यादव के पुत्र बताए गए हैं। बक्सरिया ग्रांट बनकटवा गांव के रहने वाले हैं।