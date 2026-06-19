CM योगी से मिलने की जिद पर अड़े वकील, बोले- आज प्रशासन ने धोखा किया तो हम उन्हें भी चैन की नींद नहीं लेने देंगे

बार एसोसिएशन के महामंत्री सुनील कुमार पांडे सहित कई अधिवक्ता धरने में शामिल रहे। संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि जब तक उनकी बात मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंचती, तब तक वे अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाते रहेंगे।

मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक को देखते हुए कार्यक्रम स्थल और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था पहले से ही कड़ी कर दी गई थी। इसके बावजूद बड़ी संख्या में अधिवक्ता सभागार के बाहर जुटे रहे और अपनी मांगों को लेकर अड़े रहे। प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए था ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो।