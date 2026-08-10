Gonda Crime: जमीनी विवाद में तड़तड़ाई गोली, बजरंग दल नेता समेत 10 नामजद; चार लोग घायल कई अज्ञात शामिल, एक गिरफ्तार

मामला नवाबगंज थाना क्षेत्र के खरगूपुर गांव का है। यहां जमीन को लेकर दिनेश कुमार पांडेय और शारदाकांत पांडेय के बीच काफी समय से विवाद चल रहा है। बताया जाता है कि विवादित भूमि को लेकर एसडीएम तरबगंज न्यायालय में धारा 145 के तहत कार्रवाई भी हो चुकी है। रविवार देर रात इसी जमीन को लेकर दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए। दिनेश कुमार पांडेय का आरोप है कि रात करीब 10:30 बजे दूसरे पक्ष के लोग विवादित जमीन पर निर्माण कर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। इसकी जानकारी मिलने पर उनका बेटा जितेंद्र पांडेय, भांजा विकास पांडेय और अभय समेत परिवार के अन्य लोग मौके पर पहुंचे। आरोप है कि वहां मौजूद शारदाकांत पांडेय, नीरजकांत पांडेय, अमन, संतोष कुमार पांडेय, अमरकांत पांडेय और विवेक कुमार त्रिपाठी समेत अन्य लोगों ने गाली-गलौज शुरू कर दी।