Agra News: महिला के अंतिम संस्कार की तैयारी, अचानक चलने लगी सांसे, दामाद ने छुआ तो बोलीं- ‘मैं जिंदा हूं’, 9 दिन बाद फिर थमी जिंदगी

यह देखकर परिवार में अफरा-तफरी मच गई। अंतिम संस्कार की तैयारी रोक दी गई। उन्हें तत्काल निजी अस्पताल ले जाया गया। इसके बाद बेहतर इलाज की उम्मीद में बड़े बेटे सुनील उन्हें आगरा लेकर आए। निजी अस्पताल में डॉक्टरों ने उनका उपचार शुरू किया।

परिवार को उम्मीद थी कि इलाज के बाद शीला देवी की हालत में सुधार होगा। वह स्वस्थ होकर घर लौटेंगी। करीब नौ दिनों तक अस्पताल में उपचार चलता रहा। परिजन उनकी हालत में सुधार की उम्मीद लगाए बैठे थे। लेकिन रविवार सुबह उनकी सांसें थम गईं। शीला देवी की मौत की खबर मिलते ही परिवार में एक बार फिर मातम छा गया। कुछ दिन पहले जिस घर में अंतिम संस्कार की तैयारी के बीच अचानक जिंदगी की उम्मीद जगी थी, वहीं अब परिवार को उन्हें हमेशा के लिए खोने का गम झेलना पड़ा।