बलरामपुर हादसा: एक पल में उजड़ गए दो घर, NH-730 पर कार-बाइक की भीषण टक्कर में दो युवकों की मौत

उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में गुरुवार और शुक्रवार की मध्य रात्रि हुआ सड़क हादसा दो परिवारों की खुशियां हमेशा के लिए छीन ले गया। एनएच-730 पर पचपेड़वा थाना क्षेत्र के रामनगर गांव के पास कार और मोटरसाइकिल की आमने-सामने हुई टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार दो युवकों की जिंदगी पलभर में खत्म हो गई। मृतकों की पहचान टेढ़ी बाजार के मालीटोला के रहने वाले 25 वर्षीय राजन सैनी उर्फ छोटू माली और जयप्रकाश सैनी उर्फ अन्नू सैनी के रूप में हुई है। दोनों एक ही मोहल्ले के रहने वाले थे। बताया जा रहा है कि देर रात दोनों किसी काम से लौट रहे थे। उन्हें क्या पता था कि यह सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर साबित होगा।