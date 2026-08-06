Auraiya accident: एक साथ उठेंगी तीन दोस्तों की अर्थियां, रो पड़ा पूरा गांव हर गली में मची चीख-पुकार

बुधवार आधी रात बिधूना-ऐरवा कटरा मार्ग पर हुआ सड़क हादसा सिर्फ तीन लोगों की मौत की खबर नहीं, बल्कि एक पूरे गांव की खुशियां छीन ले गया। सराय कछवाहा गांव के छोटे (35), हैप्पी (30) और मोनू (32) एक ही बाइक पर सवार होकर किसी काम से बिधूना आए थे। देर रात करीब 12 बजे जब वे वापस लौट रहे थे। तभी रठगांव स्थित पेट्रोल पंप के पास किसी तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी।

हादसा इतना भीषण था कि तीनों युवक सड़क पर गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़े। राहगीरों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। उन्हें तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिधूना ले जाया गया। लेकिन डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया।