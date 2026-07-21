शादी के 75 दिन बाद नवविवाहिता की मौत: औरैया में फंदे से लटका मिला शव, पिता बोले- दहेज के लिए मार डाला

Auraiya News: उत्तर प्रदेश के औरैया में शादी के 75 दिनों के बाद विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। महिला का शव कमरे के अंदर फांसी के फंदे से लटका मिला। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे मृतका के पिता ने ससुराल जनों पर दहेज हत्या का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। घटना के समय मृतका घर में अकेले थी। देवर सुबह के समय खेत में काम करने के लिए गया था। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। मौके पर मौजूद देवर से पूछताछ की। पिता ने तहरीर में हत्या कर शव को लटकाने का आरोप लगाया है। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट और घर के अन्य सदस्यों के आने का इंतजार कर रही है। मामला ऐरवाकटरा थाना क्षेत्र का है।‌