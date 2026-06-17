बेटी को ‘किन्नर’ बताकर पिता ने नहर में फेंका: बुआ के घर छोड़ने के बहाने ले गया, लाठी-डंडों से पीटा; पानी कम था इसलिए बची जान

उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात और औरैया की सीमा से सटे बेला थाना क्षेत्र में एक पिता ने अपनी 14 वर्षीय बेटी को पहले बेरहमी से पीटा और फिर उसे पटना नहर में फेंक दिया। किशोरी की जान सिर्फ इसलिए बच गई क्योंकि नहर में उस समय पानी कम था। घायल हालत में वह किसी तरह बाहर निकली, जिसके बाद राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी।