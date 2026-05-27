आईएमडी अलर्ट; 28 मई को सक्रिय होगा नया पश्चिमी विक्षोभ, औरैया में आंधी तूफान के साथ झमाझम बारिश

रविवार 31 मई का तापमान 25 से 35 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। उत्तर दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। रात में भी आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। दिनभर बूंदाबांदी बने रहने की संभावना है। सोमवार 1 जून का तापमान 26 से 36 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। उत्तराखंड से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। लोगों को भीषण गर्मी से हल्की-फुल्की राहत मिलेगी। ‌