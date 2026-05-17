औरैया में चौंकाने वाली घटना: बहन से गलत हरकत करने पर हुई युवक की हत्या, दो भाई गिरफ्तार

Murder in Auraiya: औरैया में 10 मई को घर से कूड़ा डालने के लिए निकला युवक वापस नहीं आया। इस संबंध में घर वालों ने थाने में तहरीर देकर पुलिस को जानकारी दी और गायब की तलाश शुरू की। 11 मई को युवक का शव कुएं के अंदर पड़ा मिला। मिली तहरीर के आधार पर पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज किया। पुलिस अधीक्षक ने हत्या का खुलासा करते हुए बताया कि दो भाइयों को गिरफ्तार किया गया है। जिन्होंने बहन के साथ गलत हरकत करने पर युवक की हत्या की है। कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मामला बिधूना थाना क्षेत्र का है।