बालिग होने में 2 महीने की कमी, नाबालिग ने रुकवा दी अपनी शादी, आज आनी थी बारात

Minor girl stops her own marriage: औरैया में अजीबोगरीब घटना सामने आई है। जिसमें एक नाबालिग किशोरी की शादी हो रही थी, जो बिना उसकी मर्जी की हो रही थी। इस संबंध में उसने घर में विरोध भी किया, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। अंततः किशोरी ने जिला प्रोबेशन अधिकारी से इस संबंध में शिकायत की, जिसमें उसने बताया कि अभी उसकी उम्र 18 साल की नहीं हुई है और घर वाले उसकी शादी कर रहे हैं। मामले की जानकारी मिलते ही बाल कल्याण अधिकारी और स्थानीय थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। उन्होंने किशोरी के परिजनों से बातचीत की और शादी को रुकवा दिया। अब इस मामले में कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मामला फफूंद थाना क्षेत्र का है। ‌