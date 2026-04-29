यूपी आईएमडी अलर्ट: आज शाम तक मौसम में होगा उलट-फेर, आंधी तूफान के साथ होगी बारिश

UP IMD alert: दोपहर बाद मौसम में अचानक परिवर्तन आया और धूल भरी आंधी चलने लगी, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। आसमान में बादल छाए हुए हैं। शाम तक बारिश होने की संभावना है। बांदा एक बार फिर प्रदेश में सबसे गर्म जिला रहा, जहां का तापमान 45.6 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, अगले तीन दिनों तक भीषण गर्मी से राहत मिलेगी। इस दौरान आंधी-तूफान के साथ बारिश भी होने की संभावना है, लेकिन इसके बाद फिर तापमान अपना असर दिखाएगा। औरैया में आज सुबह से बादल छाए हुए हैं। तेज हवा भी चल रही है। ‌