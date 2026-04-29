यूपी आईएमडी अलर्ट: आज शाम तक मौसम में होगा उलट-फेर, आंधी तूफान के साथ होगी बारिश

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UP IMD alert: दोपहर बाद मौसम में अचानक परिवर्तन आया और धूल भरी आंधी चलने लगी, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। आसमान में बादल छाए हुए हैं। शाम तक बारिश होने की संभावना है। बांदा एक बार फिर प्रदेश में सबसे गर्म जिला रहा, जहां का तापमान 45.6 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, अगले तीन दिनों तक भीषण गर्मी से राहत मिलेगी। इस दौरान आंधी-तूफान के साथ बारिश भी होने की संभावना है, लेकिन इसके बाद फिर तापमान अपना असर दिखाएगा। औरैया में आज सुबह से बादल छाए हुए हैं। तेज हवा भी चल रही है।
मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एसएन सुनील पांडे ने बताया कि आज शाम से मौसम में परिवर्तन आएगा। धूल भरी तेज हवाएं या आंधी आने की पूरी संभावना है। इस दौरान बूंदाबादी और हल्की बारिश हो सकती है, जिससे तापमान में कमी आएगी। लेकिन ह्यूमिडिटी बनी रहेगी, जो स्वास्थ्य के लिए हाथ से खराब है। पश्चिमी विक्षोभ के गुजर जाने के बाद एक बार फिर तापमान बढ़ने की भी पूरी संभावना है। बिना प्याज के भी पानी पीते रहें, डिहाइड्रेशन का खतरा बना रहता है। कानपुर मंडल के जिले इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, औरैया में यही स्थिति बनी रहेगी।
इधर मौसम विभाग ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ का असर अब दिल्ली में दिखाई पड़ रहा है, जिसके शाम तक कानपुर मंडल पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार बीते 28 अप्रैल को प्रदेश में बांदा का तापमान सबसे अधिक 45.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इसके साथ ही आगरा, कानपुर एयर फोर्स, मथुरा, वृंदावन, प्रयागराज, सुल्तानपुर, बनारस, बीएचयू, आगरा, चित्रकूट, इटावा, फुरसतगंज, गौतम बुध नगर और गाजियाबाद का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया है।
आज औरैया में आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए हुए हैं। तापमान में कमी दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार दोपहर बाद गरज और चमक के साथ बारिश हो सकती है। आंधी चलने की भी संभावना है। आज का अधिकतम तापमान 40 डिग्री और न्यूनतम 25 डिग्री रहने का अनुमान है। रात में भी आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे; तेज हवा चलने की जानकारी दी जा रही है।
मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। पूर्व और दक्षिण पूर्व दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। सुबह के समय बारिश होने की संभावना है, जिससे गुरुवार का तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम 23 डिग्री रहने का अनुमान है।
मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार एक मई का तापमान 25 से 38 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है जबकि शनिवार दो मई तापमान 25 से 39 रविवार, 3 मई का तापमान 24 से 38, सोमवार, 4 मई, का तापमान 22 से 35 और मंगलवार 5 मई का तापमान 22 से डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने 4, मई और 5 मई में, को झमाझम बारिश होने का पूर्वानुमान जारी किया है।
बांदा एक बार फिर प्रदेश में सबसे गर्म जिला रहा, जहां का तापमान 45.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार अगले तीन दिनों तक भीषण गर्मी से राहत मिलेगी। इस दौरान आंधी-तूफान के साथ बारिश भी होने की संभावना है लेकिन इसके बाद फिर तापमान अपना असर दिखाएगा।
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