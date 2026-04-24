औरैया में बुजुर्ग को बचाने के प्रयास में बुलेट सवार दंपती घायल, टक्कर से बुजुर्ग की मौत

हादसे की सूचना मिलते ही सदर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने तत्काल तीनों घायलों को एंबुलेंस की मदद से जिला अस्पताल, औरैया पहुंचाया। वहां चिकित्सकों ने जांच के बाद अज्ञात बुजुर्ग को मृत घोषित कर दिया। वहीं, गंभीर रूप से घायल दंपती गोपाल गुप्ता और उनकी पत्नी अंजली को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए राजकीय मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। चिकित्सकों के अनुसार, दंपती की हालत अभी नाजुक बनी हुई है।