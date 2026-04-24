Auraiya News: जयमाला से पहले कान में फुसफुसाहट: टूटा रिश्ता, सहेली संग उड़ी दुल्हन

सांकेतिक फोटो
Wedding Drama:शादी का मंडप सजा था और बारात पूरे धूमधाम के साथ गेस्ट हाउस पहुंच चुकी थी। औरैया जिले में आयोजित इस समारोह में दोनों परिवारों के बीच खुशी का माहौल था। नगला तालपार (ककराई) निवासी युवती की शादी नगला कोरी निवासी युवक से तय हुई थी। परिवार वर्तमान में नोएडा में रहकर काम करता है। स्वागत, जयमाला की तैयारी और अन्य रस्में पूरी हो चुकी थीं। रिश्तेदारों और मेहमानों के बीच उत्साह चरम पर था। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही पलों में यह खुशी अचानक सन्नाटे में बदल जाएगी।
जयमाला की रस्म शुरू होने ही वाली थी कि तभी नोएडा से आई दुल्हन की एक करीबी सहेली उसके पास पहुंची। उसने दुल्हन के कान में कुछ कहा, जिसके बाद दुल्हन का व्यवहार अचानक बदल गया। कुछ ही क्षणों में उसने सबके सामने शादी से इनकार कर दिया। यह सुनते ही दोनों पक्षों के लोगों में हलचल मच गई। परिजन और रिश्तेदार उसे समझाने लगे और शादी के लिए मनाने की कोशिश करते रहे। काफी देर तक बातचीत और समझाने का दौर चला, लेकिन दुल्हन अपने फैसले पर अडिग रही और किसी भी सूरत में शादी के लिए तैयार नहीं हुई।
स्थिति तब और गंभीर हो गई जब दुल्हन ने समारोह स्थल छोड़ने का फैसला कर लिया। वह अपनी उसी सहेली के साथ वहां से निकल गई और सीधे नोएडा के लिए रवाना हो गई। इस दौरान दूल्हा और उसके परिजन स्तब्ध रह गए। काफी इंतजार और समझाने के बाद भी जब कोई समाधान नहीं निकला तो दूल्हे को बिना दुल्हन के ही बारात वापस ले जानी पड़ी। दुल्हन के पिता ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी ने सहेली के बहकावे में आकर इतना बड़ा फैसला लिया है, जिससे दोनों परिवारों की प्रतिष्ठा पर असर पड़ा है।
इस अनोखी और चौंकाने वाली घटना के बाद पूरे इलाके में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। हर कोई यही जानना चाहता है कि आखिर सहेली ने दुल्हन के कान में ऐसा क्या कहा, जिससे उसने जीवन का इतना बड़ा फैसला पलभर में बदल दिया। गांव और आसपास के क्षेत्रों में यह मामला चर्चा का केंद्र बना हुआ है। लोग इसे लेकर अलग-अलग कयास लगा रहे हैं। फिलहाल इस मामले में किसी भी पक्ष की ओर से पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है, लेकिन घटना ने सभी को हैरान कर दिया है।
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