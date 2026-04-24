Auraiya News: जयमाला से पहले कान में फुसफुसाहट: टूटा रिश्ता, सहेली संग उड़ी दुल्हन

जयमाला की रस्म शुरू होने ही वाली थी कि तभी नोएडा से आई दुल्हन की एक करीबी सहेली उसके पास पहुंची। उसने दुल्हन के कान में कुछ कहा, जिसके बाद दुल्हन का व्यवहार अचानक बदल गया। कुछ ही क्षणों में उसने सबके सामने शादी से इनकार कर दिया। यह सुनते ही दोनों पक्षों के लोगों में हलचल मच गई। परिजन और रिश्तेदार उसे समझाने लगे और शादी के लिए मनाने की कोशिश करते रहे। काफी देर तक बातचीत और समझाने का दौर चला, लेकिन दुल्हन अपने फैसले पर अडिग रही और किसी भी सूरत में शादी के लिए तैयार नहीं हुई।